Wegen Fischwilderei ist die Polizei am Dienstag um 18 Uhr am Russenweiher in Speyer im Einsatz gewesen. Die Beamten kontrollierten zwei Männer im Alter von 21 und 36 Jahren. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Männer beim Angeln beobachtet werden. Außerdem hatten sie bereits geangelte, tote Fische bei sich. Laut Polizei konnten sie keine Fischereischeine oder eine Lizenz des Angelvereins vorlegen. Deshalb wurde gegen die Männer eine Strafanzeige wegen Fischwilderei eingeleitet.

