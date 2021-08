Fische aus der Queich dürfen noch nicht wieder verzehrt werden. Das hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt auf Anfrage bestätigt. Wie berichtet, hatte es im April ein großes Fischsterben in der Queich gegeben, dessen Ursache bisher nicht ermittelt werden konnte. Nach Angaben der SGD soll mit einer Elektrobefischung festgestellt werden, wie es um den Fischbestand in der Queich bestellt ist. Das sei bisher aufgrund der Witterung und des hohen Wasserstands nicht möglich gewesen. Dabei sollen auch Fische gefangen werden, die vom Landesuntersuchungsamt auf Rückstände getestet werden. Erst danach kann die Verwertung von Fischen aus der Queich wieder freigegeben werden. Nach Angaben der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße sind in Annweiler inzwischen rund 90 Prozent aller Anschlüsse ans Kanalnetz überprüft worden. Bisher sei dabei nur ein falsch angeschlossenes Handwaschbecken gefunden worden, dessen Abwasser in die Queich geflossen sei. Dass dies die Ursache der Queichverunreinigung war, schließen die Stadtwerke Annweiler aus.