Manuel Vermeer ist Unternehmensberater und Hochschullehrer. Er kennt sich aus in China – und in Indien. Das riesige Land, das vor allem für seine Software-Unternehmen bekannt ist, wird auch für Pfälzer Firmen immer interessanter. Doch was würde es bedeuten, wenn die eigene Firma plötzlich indische Partner hätte? Und hat Indien das Potenzial, zum „neuen China“ zu werden, nachdem die Wachstumsraten des asiatischen Konkurrenten seit einiger Zeit nicht mehr ganz so üppig ausfallen?

Das Interview mit Manuel Vermeer, der am 14. Juni einen Vortrag in Limburgerhof hält, lesen Sie hier.