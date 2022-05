Entlang von Bahnschienen, in den bereits vorhandenen Kabelschächten der Bahn, möchte die saarländische Firma Onefiber in den kommenden sechs Jahren Glasfaserkabel verlegen. Eine entsprechende Erklärung mit Bezug auf die Bahnstrecken in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag Vertreter von Onefiber, der in der Planung beteiligten TÜV Rheinland Consulting und des rheinland-pfälzischen Minsteriums für Arbeit, Soziales und Digitalisierung in Mainz unterschrieben. Onefiber möchte nach Angaben des Ministeriums an rund 1500 Kilometern Bahntrassen im Land Glasfaserkabel verlegen. Dadurch solle der Infrastrukturausbau in Rheinland-Pfalz vorangetrieben werden und „zusätzliche Cybersicherheit für digitale Souveränität“ geschaffen werden, teilt das Ministerium weiter mit.

