Motorradlärm: Anwohner und Lokalpolitiker fordern stärkere Polizeikontrollen

Jeden Sommer haben Anwohner beliebter Motorradstrecken in der Pfalz mit Lärmbelästigung zu kämpfen. Einige Kommunen versuchen, an die Vernunft zu appellieren. Das kann aber nicht die einzige Lösung sein, finden Anwohner und der Motorradfahrerverband. Zum Artikel

Kommentar: Gegen Motorradlärm helfen nur Kontrollen

Die wenigsten Motorradfahrer wollen Anwohner stören. Gegen die, die es trotz aller Hinweise tun, braucht es konsequente Kontrollen, meint Pfalzredakteurin Elena Bruckner. Zum Artikel

Pfälzer Förderschullehrer befürchten Zwangsversetzungen

Förderschullehrkräfte in der Vorderpfalz sind sauer und in Aufruhr. Sie sollen künftig an einer deutlich weiter entfernten Schule arbeiten zu müssen. Nach RHEINPFALZ-Informationen sollen im großen Stil Menschen vom Süden in den Norden von Rheinland-Pfalz verschoben werden – dort herrscht Personalmangel. Brisantes Material zeigt die Versetzungsketten. Zum Artikel

Freinsheim: Firma stoppt Breitbandausbau

Beim geförderten Breitbandausbau im Kreis Bad Dürkheim gibt es weitere Verzögerungen. Mit Con-E hat jetzt ein Generalunterunternehmer von Deutsche Glasfaser/Inexio die Tiefbauarbeiten in der Verbandsgemeinde Freinsheim gestoppt. Gestritten wird um Geld. Zum Artikel

Neue Google-Fotos von Häusern im Netz: Dürfen die das?

Google will in nächster Zeit neue Fotos von Straßen- und Häuseransichten aus der Pfalz und ganz Deutschland in seinem zu Google Maps gehörenden Dienst Street View veröffentlichen. Viele fragen sich, ob das mit dem Datenschutz vereinbar ist. Zum Artikel

Das lange Warten auf die Landesmittel für die Wieslauterbahn

Seit Jahren wird im Landkreis Südwestpfalz auf grünes Licht aus Mainz für die Erneuerung der Wieslauterbahn gewartet. Im zuständigen Mainzer Mobilitätsministerium ist man derzeit zuversichtlich, dass der Bewilligungsbescheid in absehbarer Zeit kommt. Zum Artikel

Weiter Warten auf Neuzugänge und Hengen verlängert Vertrag

Der 1. FC Kaiserslautern beginnt am Montag mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Nur ein weiterer Klub startet auch so früh. Wie sieht es bei den Neuverpflichtungen aus? Zum Artikel

Interview mit Anonyme-Sänger „Edsel“, der am Wochenende sein Comeback feiert

Nach vier Monaten gesundheitsbedingter Zwangspause steht Thomas „Edsel“ Merz, Sänger der Kultband „Anonyme Giddarischde“, am Freitag in Ludwigshafen und am Samstag in Bad Dürkheim wieder auf der Bühne. Zum Artikel

Festungsfest in Germersheim: Geschichte für die ganze Familie

Seit 2001 wird entlang des ehemaligen Festungsverlaufs die wechselvolle Germersheimer Geschichte alle zwei Jahre mit dem überregional bekannten Stadtfest in Szene gesetzt. Nach langer Pause wird von 16. bis 18. Juni endlich wieder zünftig gefeiert. Zum Artikel

Cäsar und die renitenten Pfälzer: „Der Zaubertrank“ bei den Burgspielen Landstuhl

Wen wundert“s? Zu den vielen Völkchen, die ihrem Eroberer Gaius Julius Cäsar immer wieder Kopfzerbrechen bereitet haben, gehörten wohl auch die Pfälzer, genauer: die Westricher. Das jedenfalls lässt die neue Mundart-Produktion der Burgspiele Landstuhl annehmen. Die Premiere am Samstag ist schon ausverkauft. Zum Artikel

Strandbadfest abgesagt: Knöppel zieht die Notbremse

Konnte es noch gelingen, das Frankenthaler Strandbadfest auf die Beine zu stellen? Die beteiligten Vereine und Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) haben lange am Termin Mitte Juli festhalten – entgegen anderslautender Stimmen aus Stadtspitze und Verwaltung. Am Freitag dann die Antwort auf die Frage: Die Party muss in diesem Jahr ausfallen. Zum Artikel