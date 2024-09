„Lieber nicht mehr in Speyer.“ So beschreibt Daniel Laschkari von der Kosmetik-Manufaktur Shaoyun die Suche nach neuen Produktionsräumen. Diese hätte das Unternehmen eigentlich in einem städtischen Gebäude in der Wormser Straße 8 beziehen sollen, die Stadt hat aber einen Rückzieher gemacht. Der Verkaufsstandort in der Maximilianstraße bleibe erhalten. Für die Produktion liefen aussichtsreiche Gespräche andernorts, so Laschkari, nach dessen Worten auch rechtliche Schritte gegen die Stadt Speyer geprüft werden.

