Gerhard Schick, Vorstand der „Bürgerbewegung Finanzwende“, befürchtet, dass der Markt für nachhaltige Finanzprodukt – etwa ETFs oder aktiv gemanagte Fonds – durch die EU-Taxonomie in ihrer jetzigen Form Schaden nehmen könnte. Im RHEINPFALZ-Interview erklärt der frühere Mannheimer Bundestagsabgeordnete, wie aus einer „eigentlich guten Idee auf den letzten Metern“ aufgrund von Lobbyinteressen ein aus seiner Sicht schlechter Vorschlag der EU-Kommission in Brüssel wurde – und was das für Menschen bedeuten kann, die ihr Geld „nachhaltig“ anlegen wollen.

Der Hintergrund: Die Europäische Union hat in den letzten Stunden des Jahres 2021 ihre Pläne veröffentlicht, welche Geldanlagen künftig als „nachhaltig“ gelten sollen. Mit dieser Taxonomie sollen die Geldflüsse gelenkt werden, um so den klimafreundlichen Umbau der Gesellschaft und der Wirtschaft in Europa hinzubekommen. Enthalten sind in der Liste übergangsweise allerdings auch Atomkraft und Erdgas.

