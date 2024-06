Vor einer Woche hat der 1. FC Kaiserslautern noch im Finale des DFB-Pokals gegen Bayern Leverkusen gestanden – und 0:1 gegen den Double-Sieger verlieren. Nun geht der Blick bereits zur nächsten Auflage des deutschen Cup-Wettbewerbs. In der ersten Runde muss der FCK beim Drittligisten FC Ingolstadt antreten. Das ergab die Auslosung am Samstagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. „Der FC Ingolstadt ist eine schwierige Aufgabe gleich zu Beginn“, sagt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen zum Pokal-Los. Er nennt die Oberbayern einen „ambitionierten Drittligisten“, den er zu den Aufstiegskandidaten zählt. „Es hätte auch einfachere Aufgaben in der ersten Runde gegeben, als in Ingolstadt anzutreten, aber wir nehmen es natürlich so an, wie es kommt“, sagt Hengen.

Die Spiele der ersten Hauptrunde finden vom 16. bis 19. August statt. Für die Mannschaften, die den deutschen Supercup ausspielen, sind der 27. und der 28. August reserviert. Das sind Bayer Leverkusen (bei Carl-Zeiss Jena) und der VfB Stuttgart, der bei Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster antreten muss. Das Finale des DFB-Pokals steht am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion an.

Das vermeintlich größte Los hat der SSV Ulm gezogen. Der Zweitligist eilt nach dem Aufstieg zum nächsten Höhepunkt und empfängt Bayern München. Borussia Dortmund muss zu Phönix Lübeck. Der Karlsruher SC tritt bei den Sportfreunden Lotte an, Mainz 05 hat ein Nachbarschaftsduell bei Wehen Wiesbaden. Der diesjährige Halbfinalist Saarbrücken, der gegen den FCK ausschied, empfängt den 1. FC Nürnberg.

Die erste Runde im Überblick

Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf

Arminia Bielefeld - Hannover 96

Jahn Regensburg - VfL Bochum

Preußen Münster - VfB Stuttgart

Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt

Erzgebirge Aue - Borussia Mönchengladbach

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC

Bremer SV - SC Paderborn

SV Meppen - Hamburger SV

Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim

Phönix Lübeck - Borussia Dortmund

VfV Hildesheim - SV Elversberg

FC 08 Villingen - 1. FC Heidenheim

1. FC Saarbrücken - 1. FC Nürnberg

Energie Cottbus - Werder Bremen

TuS Koblenz - VfL Wolfsburg

RW Essen - RB Leipzig

Wehen Wiesbaden - Mainz 05

FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern

SV Sandhausen - 1. FC Köln

SSV Ulm - Bayern München

Kickers Offenbach - 1. FC Magdeburg

Carl-Zeiss Jena - Bayer Leverkusen

VfR Aalen - Schalke 04

Hansa Rostock - Hertha BSC

Hallescher FC - FC St. Pauli

VfL Osnabrück - SC Freiburg

Greifswalder FC - Union Berlin

Schott Mainz - Greuther Fürth

Teutonia Ottensen - Darmstadt 98

Viktoria Berlin - FC Augsburg

Alemannia Aachen - Holstein Kiel