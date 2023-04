Die Rhein-Neckar Löwen haben am Samstag das erste Halbfinale beim Final Four in Köln gegen die SG Flensburg-Handewitt 38:31 (19:13) gewonnen und stehen im Endspiel des DHB-Pokals. Die Löwen, ohne Kapitän Patrick Groetzki, zeigten sich gegenüber den vergangenen Wochen extrem verbessert, trumpften selbstbewusst auf. Regisseur Juri Knorr war in Top-Form, auch Albin Lagergren demonstrierte, dass er ein Spieler für die großen Spiele ist. Jannik Kohlbacher und Niclas Kirkelökke spielten ebenfalls hervorragend. Die Abwehr stand klasse und zwang den Favoriten zu Fehlern. Die Flensburger fand nie ins Spiel. Gegen Ende wurden die Löwen müde, aber sie hielten den Vorsprung.