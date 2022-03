Das Programm des „Filmfrühling 2022“ steht nun fest. Das Open-Air-Kino, das die Macher des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen organisieren, findet statt zwischen 22. April und 8. Mai in Limburgerhof im Stadtpark neben dem dortigen Schlösschen – und von 13. bis 29. Mai in Bobenheim-Roxheim im Parkgelände „Gondelfestplatz“ direkt am Altrhein, nahe des Silbersees.

Der Filmfrühling 2022 präsentiert laut den Veranstaltern „handverlesene Meisterwerke des Kinos“. Im Programm sind 14 neue Spielfilme zu entdecken und auch zwei Kinderfilme. Versprochen wird Filmkunst in einem ganz besonderen Ambiente, erlebbar auf einer großen LED-Leinwand zwischen den Bäumen der Parklandschaft.

Programm online abrufbar

Ein umfangreiches Programmheft wird derzeit in der Region verteilt und als Beilage am 2. April in einem Teil der Auflage der RHEINPFALZ erscheinen. Online ist das Programm bereits abrufbar.

Der Ticketvorverkauf beginnt am 4. April um 10 Uhr und findet ausschließlich online über die Seite www.filmfruehling.de statt.

Neben den Filmen gibt es ein gastronomisches Angebot, darunter Flammkuchen und Baguettes, Kaffee und Kuchen sowie Pfälzer Weine. Ein Besuch des Filmfrühlings ist auch ohne Filmticket möglich.