Das Festival des deutschen Films auf der Ludwigshafener Parkinsel ist ab Samstag, 11. September, wieder über einen zentralen Haupteingang zu erreichen. Das hat das Festival-Team am Freitag mitgeteilt. Dort werde kontrolliert, ob die Besucher geimpft oder genesen sind – es gilt weiterhin die 2G-Regel. Coronabedingt gab es bislang separate Zugänge zu den einzelnen Festivalbereichen. Die neue Corona-Verordnung des Landes erlaube, dass das Festivalgelände wieder als eine Einheit angesehen wird. Wie bereits in den Vorjahren, gehört nun auch die Hannelore-Kohl-Promenade wieder zum Festivalgelände dazu, wie eine Festival-Sprecherin mitteilt. Sie kann also nur betreten werden, nachdem ein Impf- oder Genesenen-Nachweis vorgezeigt wurde. In den Kinos gelte weiterhin die Abstandsregelung, also eine Belegung zu nur 50 Prozent, obwohl die neue Verordnung dies nicht mehr verlange.