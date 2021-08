Seine 70. Ausgabe will das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg von 11. bis 21. November präsentieren – sowohl in Kinos als auch mit einer „Online-Erweiterung“. Derzeit laufen die Planungen.

„Wir arbeiten intensiv an einem Programm, das seinen vollen Reiz im Kino entfaltet und die Freude am gemeinsamen Filmerlebnis betont“, teilt Festivalleiter Sascha Keilholz in der Hoffnung auf weiter steigende Impfquoten mit. „Dabei denken wir in alle Richtungen inklusiv, und so ist auch unser zusätzliches Online-Angebot zu verstehen: Wir bieten allen Interessierten eine Teilhabe und senken Barrieren.“

Dass es viele postive Rückmeldungen zur Digitalausgabe des Vorjahres gegeben habe, habe das Team dazu bewogen, „viele Aspekte der Online-Erweiterung aus dem vergangenen Jahr in die 70. Edition zu überführen“.

Wettbewerbsfilme auch online

Die Filme im Newcomerwettbewerb „On The Rise“ für erste bis dritte Werke sollen daher alle deutschlandweit zugänglich sein. Die Deutschlandpremieren sind „immer ausschließlich“ im Kino vorgesehen, um den Filmen eine gebührende Bühne zu ermöglichen. Folgevorführungen aber sollen von Online-Screenings flankiert werden.

Rund 80 internationale Filme sollen im November zum Programm gehören, zudem seien einige Specials zum Jubiläum geplant. Wieder geben soll es es auch ein Programm mit Coachings und Workshops für junge Filmschaffende unter dem Titel „Cutting Edge Talent Camp“. Und für die ganz jungen Zuschauer gibt es ein Kinderfilmfest mit Workshops für Schulklassen und Familien. Über die Pläne informiert das Festival online unter www.iffmh.de.z