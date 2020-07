Von einem „Ausnahmejahr“ und einem „starken Alternativprogramm“ spricht die Festivalleitung um Intendant Michael Kötz. Beim Open-Air-Kino werden zwischen 26. August und 13. September 18 deutsche und internationale Filmen (in deutscher Fassung) 19 Tage lang auf der Parkinsel zu erleben sein, auf einer LED-Leinwand direkt am Rheinufer. „Damit ist vom späten Nachmittag bis in die Nacht für Festivalatmosphäre gesorgt“, so Festivalleiter Kötz.

Zu sehen sein werden Filme, die auch bereits im Kino liefen wie „Undine“ von Christian Petzold, „Das Vorspiel“ mit Nina Hoss, „Lindenberg! Mach Dein Ding oder „Die perfekte Kandidatin“ . Es gibt aber auch Filme zu sehen, deren Kinostart erst später stattfindet, darunter der Berlinale-Erfolg „Persischstunden“ (Kinostart: 24. September)

Ebenfalls zwischen 26. August und 13. September läuft parallel die Online-Ausgabe unter dem Titel „Dahääm/At Home“ mit zwölf Publikumslieblingen aus den vergangenen Festivaljahren, die kostenlos abgerufen werden können.