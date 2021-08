Sieben Filme sind im Programm des diesjährigen Kinderfilmfests beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen, das am 1. September beginnt. Darunter sind „Die Hexenprinzessin“ (empfohlen ab acht Jahren), „Gemeinsam statt einsam“ (ab acht), „Lene und die Geister des Waldes“ (ab sechs Jahren) , „Sommer-Rebellen“ (ab acht Jahren) oder „Madison“ (ab zwölf Jahren empfohlen). Für den Zutritt auf das Festivalgelände, das in sieben Bereiche aufgeteilt werden muss, gilt die 2G-Regel: Nur Geimpfte oder Genesene dürfen hinein. Die Vorgaben für Kinder und Jugendliche aber seien anders, informierte das Festival auf Anfrage.

Tests für 15- bis 18-Jährige nötig

Demnach gilt 2G erst ab 18 Jahren: „Kinder und Jugendliche müssen keinen Nachweis über eine Impfung oder Genesung erbringen, um auf das Festivalgelände zu kommen“, teilte Sprecherin Teresa Kloos mit. Allerdings sei „für Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren, die Schüler oder Studenten sind“, ein aktueller Test erforderlich – so sie nicht komplett geimpft oder genesen sind. Und: „Für Kinder bis einschließlich 14 Jahren ist ein aktueller Test zwar keine Bedingung, wird aber empfohlen.“

Details zum Kinderfilm-Programm gibt es online hier. Die erste Freiluft-Vorstellung von „Jim Knopf und die Wilde 13“ am kommenden Samstag, 4. September, ist bereits ausverkauft.