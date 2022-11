Die Preise des 71. Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg (IFFMH) sind vergeben. Bei der Zeremonie in Heidelberg ging der Hauptpreis an den eindringlichen mazedonisch-australischen Film „You Won’t Be Alone“, der eine alte Hexenlegende aufgreift.

„You Won’t Be Alone“ von Goran Stolevski hat den mit 30.000 Euro dotierten International Newcomer Award für den besten Film im Wettbewerb gewonnen. Der Film spielt im 19. Jahrhundert und erzählt vom harten Leben in einer bäuerlichen Bergwelt – als feministische Allegorie mit Horroreffekten.

Den mit 10.000 Euro dotierten Rainer Werner Fassbinder Award für das beste Drehbuch haben Youssef Chebbi und François-Michel Allegrini für „Ashkal“ gewonnen. Der tunesische Film erzählt von unerklärlichen Todesfällen und der Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen im Regime Ben Alis. In beiden Gewinnerfilmen stehen Frauen im Zentrum.

Weitere Preise gehen nach Kanada und Pakistan

Die internationalen Filmkritiker der Vereinigung Fipresci und die Junge Jury prämierten den kanadischen Film „The Maiden“, der sensibel drei jugendliche Außenseiter porträtiert. Die Internationale Jury vergab für „The Maiden“ zudem eine lobende Erwähnung. Eine zweite lobende Erwähnung ging an den portugiesischen Film „Wolf and Dog“ von Cláudia Varejão, der zwei queere Jugendliche auf einer Azoreninsel porträtiert. Zur internationalen Jury gehörten Schauspieler Christoph Bach, die französische Regisseurin Antoinette Boulat und der iranische Filmemacher Mohsen Makhmalbaf.

Das Publikum wiederum entschied sich für den pakistanischen Film „Joyland“ über ein junges Ehepaar, das ungewöhnliche Wege als Paar geht. Der Audience Award ist mit 5000 Euro dotiert.

Ukrainisch-israelischer Film ebenfalls prämiert

Der mit 2500 Euro dotierte Preis der ökumenischen Jury geht an Michal Viniks „Valeria is Getting Married“. Die israelische Regisseurin erzählt darin von einer jungen Ukrainerin, die einen ihr bisher unbekannten Israeli heiraten möchte – oder vielleicht doch nicht.

Das 71. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg läuft noch bis Sonntag, 27. November.