Sie ist die Frau für die durchaus unbequemen Rollen, wie gerade auch „Tatort“-Fans wissen: Anne Ratte-Polle erhält nun bei der 18. Ausgabe des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen einen Preis für Schauspielkunst. Dies hat das Festival mitgeteilt.

Die 48-Jährige war kürzlich in der „Tatort“-Folge „Masken“ zu sehen und spielte im nicht unumstrittenen kanadischen Berlinale-Wettbewerbsfilm „Un été comme ça“ eine Sex-Therapeutin. Auch in der Serie „Dark“ wirkte sie mit. Für die Hauptrolle in Ilker Çataks Film „Es gilt das gesprochene Wort“ (2019) wurde Anne Ratte-Polle beim Bayerischen Filmpreis geehrt und für den Deutschen Filmpreis nominiert.

Michael Kötz lobt ihre „unglaubliche Leinwandpräsenz“

„Wenn Sie erleben wollen, wir großartig Anne Ratte-Polle ihre Rollen zu füllen vermag, dann erleben Sie sie in unserem diesjährigen Film „Alle wollen geliebt werden“, den sie mit ihrer unglaublichen Leinwandpräsenz fast alleine trägt. Wir freuen uns sehr darauf, Sie bei uns zu Gast zu haben“, erläutert Festival-Intendant Michael Kötz, wieso die Wahl auf die auch den großen Theaterhäusern wie dem Deutschen Theater Berlin oder dem Schauspielhaus Zürich und den Münchner Kammerspielen tätige Schauspielerin fiel.

In „Alle wollen geliebt werden“ von Regisseurin Katharina Woll spielt Anne Ratte-Polle eine Psychotherapeutin, die an einem heißen Sommertag merkt, dass etwas nicht mit ihr stimmt.