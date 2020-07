Das Programm des 16. Festivals des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein, das aufgrund der Corona-Auflagen in abgespeckter Form stattfindet, steht jetzt fest. Es gibt eine Online-Version mit Lieblingsfilmen aus früheren Jahrgängen und eine Open-Air-Reihe vor Ort auf der Parkinsel Ludwigshafen. Der Vorverkauf fürs Freiluftkino beginnt am 12. August.

Zwischen 26. August und 13. September werden 18 deutsche und internationale Filme (in deutscher Fassung) 19 Tage lang auf der Parkinsel zu erleben sein, auf einer LED-Leinwand direkt am Rheinufer.

Unseren ausführlichen Bericht finden Sie hier.

Karten für das Freiluftkino gibt es unter tickets.fflu.de und ab 18. August täglich außer montags an der Kasse des Wilhelm-Hack-Museums. Es gibt „auf Grund der Hygienevorschriften“ nur Doppel-Sitzplätze, teilt das Festival mit.