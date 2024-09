Pirmasens bietet besonders vielen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine Schutz, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration. Mehr als die Stadt müsste. Deshalb ist der Aufnahmestopp nun zulässig.

Mitte Oktober sollten auf der A8 die Ausfahrt Ernstweiler und alle vier Fahrspuren der Autobahn wieder frei befahrbar sein. Dieser Termin ist inzwischen nicht mehr zu halten.

Die Dreharbeiten zum neuen „Jimmy Blond“ laufen auf Hochtouren. Insbesondere im musikalischen Bereich gibt es Entwicklungen, bei denen eine lokale Künstlerin eine zentrale Rolle spielt. Auch actionreiche Kampfszenen stehen auf dem Programm, für die das Team hart trainiert. Doch Produzent und Hauptdarsteller Torsten Groh hat noch weitere Überraschungen in petto.

Alles erhaltene Archivmaterial über das Hambacher Fest von 1832 soll von der Unesco, der Kulturstiftung der Vereinten Nationen, als Weltdokumentenerbe anerkannt werden. Die Siebenpfeiffer-Stiftung unterstützt die Bemühungen.

Waldfischbach-Burgalbens Ortsbürgermeister Michael Oestreicher zieht wenige Tage nach einer Ratssitzung, bei der es Unstimmigkeiten wegen der Tagesordnung gab, Konsequenzen: Er verlässt die BWB.

Was die Lieblingslieder der Zweibrücker sind und welche Hörbücher oder Podcasts in Pirmasens gehört werden, wollten wir in den Montagsumfragen wissen.

Wo steht Pirmasens und wo will die Stadt hin? Wie sieht eine nachhaltige und zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus? Solche Fragen soll das neue Stadtleitbild beantworten, in dem die wesentlichen Werte, Visionen und Ziele festgeschrieben werden. Die Beteiligung der Pirmasenser ist am Dienstagabend ausdrücklich gewünscht.

Ausflugstipp: Am Sonntag geht das Zweibrücker Oldtimertreffen unter dem Motto „Forever young“ in die achte Runde. Außerdem haben die Geschäfte beim Aktionstag Heimatshoppen geöffnet. Es gibt Live-Musik und Preise von der Rosenkönigin.