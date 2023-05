Im Keller brennt die Luft: Was sagen die Experten? Und wo fehlt das Geld?

Die Energiewende im Heizungskeller ist nicht nur ein technisches Problem, sondern außerdem ein soziales und infrastrukturelles. Auch, weil viele Hausbesitzer keine großen finanziellen Rücklagen haben. Zum Artikel

Marsch aufs Hambacher Schloss: Polizei hat Situation im Griff Sie halten sich für die wahren Demokraten und sind zum Jahrestag des Hambacher Fests aufs Schloss gezogen – begleitet von Hunderten Polizisten. Indes waren es keine 10.000, wie vom Veranstalter angemeldet, sondern nur 2800. Zum Artikel

Kommentar: Für die Demokratie - Aufzustehen wäre gut Es war beileibe nicht die bürgerliche Mitte, die am Sonntag demonstriert hat. Die Frage ist aber, wo diese war. Zum Artikel Das neue Flaggschiff der BASF-Flotte Im Dürrejahr 2018 fuhr wegen des extremen Niedrigwassers kaum noch ein Schiff auf dem Rhein. Der Chemiekonzern musste deshalb die Produktion im Stammwerk Ludwigshafen stark drosseln. Als Gegenmaßnahme hat die BASF eine kleine Flotte von Spezialschiffen aufgebaut. Der neueste Tanker gilt als leistungsfähigstes Niedrigwasser-Schiff auf dem Rhein. Zum Artikel FCK unterliegt Düsseldorf im Saisonfinale Das Vorhaben, sich mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu verabschieden, ist gescheitert. Zum Artikel So trauern die Fans in Dortmund nach der verpassten Meisterschaft Eine Stadt wie ein Trauerzug: In Dortmund betäuben sich die Fans der Borussia, um dem Frust der verpassten Meisterschaft Herr zu werden. Zum Artikel

„Totgerast“: Horror-Unfall bei Kirchheim bald Thema im ZDF Ein Horror-Unfall, der im kollektiven Gedächtnis der Region immer noch tief verankert ist. Im September 2020 kamen zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim drei Menschen ums Leben, weil ein Jaguar-Fahrer bei überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geriet. Im ZDF-Film „Totgerast“ wird an den Fall erinnert. Zum Artikel

Blutsauger: Welche Pflanze gegen Stiche hilft Viele Tipps, wie man Mücken und Zecken mit natürlichen Mitteln fernhält, sind ziemlich zweifelhaft. Doch eine Pflanze bringt tatsächlich etwas. Zum Artikel