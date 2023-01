Nach den Gewaltexzessen in Berlin in der Silvesternacht gegen Feuerwehr und Polizei geht der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) auf Distanz zu Forderungen nach einem generellen Verbot von Pyrotechnik. Im Interview mit der RHEINPFALZ sagte DFV-Vizepräsident Frank Hachemer, schon jetzt könne das gezielte Werfen von Böllern auf Rettungskräfte geahndet werden. Neue Regeln müsste es nicht geben, das geltende Recht müsse aber umgesetzt werden. „Wir drängen darauf, dass beispielsweise Böllerverbotszonen, die es ja in Berlin gegeben hat, auch von der Polizei so durchgesetzt werden können, dass tatsächlich nicht geböllert wird“, sagte Hachemer. Gewalt gegen Rettungskräfte sei ein Thema, das in der Öffentlichkeit diskutiert werden müsse. Es sei eine Aufgabe der Medien, der politischen Akteure, der Ermittler und der Rechtsprechung. „Wenn Menschen eine herabgesetzte Hemmschwelle haben, muss das auch an den Pranger gestellt werden. Die Botschaft ist: Es ist nicht cool, helfende Hände zu schlagen“, so der DFV-Vizepräsident.

Das ganze Interview lesen Sie hier.