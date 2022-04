Im Stadtteil Notwende in Ludwigshafen hat am Samstagmittag eine Grünfläche von mehreren hundert Quadratmetern gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei den Löscharbeiten ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Um 12.38 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand in der Rheinhorststraße gerufen, als sie eintraf, stand die Wiesenfläche, samt kleinerer Baumfelder und Flächen mit Buschwerk, bereits in Flammen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Ludwigshafen, Frankenthal und der Freiwilligen Feuerwehr Maudach gelöscht werden. Die Brandursache ist noch unklar.