Ein Waldbrand am Münzberg zwischen Leistadt und Weisenheim am Berg hat am Dienstag die Feuerwehren der Stadt Bad Dürkheim und der Verbandsgemeinde Freinsheim beschäftigt. Gegen 14 Uhr wurden zunächst die Dürkheimer Wehrleute alarmiert, die Unterstützung aus der Verbandsgemeinde Freinsheim anforderten.

Die Rauchsäule über dem Brandgebiet, das etwa 2500 Quadratmeter groß war, sei weithin sichtbar gewesen, berichtet Bodo Wenngatz, Sprecher der Freinsheimer Wehr. Gemeinsam sei es den Einsatzkräften relativ schnell gelungen, den Brandherd ausfindig zu machen.

Das Feuer wurde anschließend mithilfe von Strahlrohren bekämpft, mit einer Wärmebildkamera suchten die Wehrleute nach weiteren Glutnestern. Noch am Abend war die Wehr aus Weisenheim am Berg und Bobenheim am Berg mit der Brandnachschau beschäftigt. Aus Bad Dürkheim waren fünf Fahrzeuge mit 16 Mann im Einsatz, aus Freinsheim 26 Einsatzkräfte und fünf Fahrzeuge.