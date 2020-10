Am Samstag musste die Feuerwehr zu einem Brand im Winzler Viertel ausrücken. Wie die Polizei informierte, hat kurz vor 12 Uhr ein Unbekannter im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Winzler Straße Werbeprospekte in Brand gesetzt. Die Flammen griffen auf einen dort abgestellten Kinderwagen über. Das Feuer wurde schnell entdeckt und dessen Ausbreitung durch einen Kochtopf mit Wasser rechtzeitig eingedämmt. Die Feuerwehr war mit zehn Mann im Einsatz. Es wurden keine Personen verletzt. Zu einem Gebäudeschaden kam es nicht. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.