Am Freitagabend gegen 19 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Madenburgstraße in Ludwigshafen-Mundenheim aus. Rauch drang aus dem Kellergeschoss des Gebäudes, das bereits von den Anwohnern evakuiert worden war. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Ein Brand im Kellergeschoss führte zur Rauchentwicklung, der schnell gelöscht wurde. Das gesamte Mehrfamilienhaus wurde entraucht, und eine Familie musste vorübergehend umziehen. Ein Teil des Gebäudes wurde stromlos geschaltet und von der Wasserversorgung getrennt. Die Feuerwehr Ludwigshafen war mit 19 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen, dem Rettungsdienst, einer Katastrophenschutzeinheit, der Polizei und den technischen Werken Ludwigshafen im Einsatz.