In einem Mehrparteienhaus in Kaiserslautern ist am Mittwoch Abend im Dachgeschoss ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, konnten alle 50 Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen. Lediglich einige Personen erlitten leichte Verletzungen durch den Rauch, hauptsächlich Reizungen der Atemwege. Zwei der Wohnungen sind nach dem Brand unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.