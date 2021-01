Aufgrund des derzeit stark steigenden Pegels am Rhein ist seit Freitagabend die Straße zwischen Neuburg und Berg (Verbandsgemeinde Hagenbach, Kreis Germersheim) gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Berg appelliert an die Verkehrsteilnehmer die Situation ernst zu nehmen und die Sperrung der K20 einzuhalten. Bei vergangenen Hochwassersituationen wurde die Absperrung oft umfahren, so die Beobachtung der Feuerwehr. Die Straße verläuft teilweise sehr dicht entlang des Rheins und wird laut Feuerwehr bei einem hohen Pegelstand überflutet. Das Befahren wäre dann mit hohen Gefahren verbunden.