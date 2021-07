Die Freiwillige Feuerwehr Lambsheim-Heßheim hat ein Kleinlöschfahrzeug an die Feuerwehr der Gemeinde Rech in der Verbandsgemeinde Altenahr (Landkreis Ahrweiler) gespendet. Mit seinem 400-Liter-Wassertank, den Strahlrohren, Schläuchen, der Tragkraftspritze, Kettensäge und vierteiligen Steckleiter sei es ideal für einen ersten Löschangriff geeignet, hieß es in der gemeinsamen Mitteilung von Verbandsgemeindeverwaltung und Feuerwehr. Das Kleinlöschfahrzeug aus dem Jahr 2005 kam bereits nicht mehr im Löschzug Lambsheim zum Einsatz, sondern diente der Jugendfeuerwehr für Übungen. Die örtlichen Einsatzkräfte in Rech haben seit der Hochwasserkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz kein eigenes Einsatzfahrzeug mehr. Sie kennen die Kameraden aus der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim vom Hilfseinsatz. Das gespendete Fahrzeug hat laut Verbandsbürgermeister Michael Reith (SPD) einen Marktwert von rund 12.000 Euro.