Zwölf Einsatzkräfte der Speyerer Feuerwehr sind laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag mit vier Fahrzeugen nach Emmelshausen in den Rhein-Hunsrück-Kreis ausgerückt, um vor Ort bei den massiven Überschwemmungen zu helfen. Wegen unwetterartiger Starkregenereignisse haben im Norden von Rheinland-Pfalz mehrere Landkreise den Katastrophenfall ausgerufen. In Emmelshausen erhalten die Speyerer Wehrleute laut Mitteilung der Stadt „genaue Einsatzaufträge und werden dann direkt im Katastrophengebiet Hilfe leisten und Menschenleben retten“. Zur Gruppe gehören auch der stellvertretende Stadtfeuerwehrinspekteur Markus Detzner und der ehemalige Stadtfeuerwehrinspekteur Michael Hopp.