Die Feuerwehr ist am Samstagmittag um 12.10 Uhr zu einem Einsatz auf den Otterstadter Altrhein nahe des Kollerstrandes gerufen worden. Laut Wehrleiter Michael Jaspers hatten Paddler von ihrem Schlauchboot aus einen Schwan entdeckt, der eine Angelschnur verschluckt hatte. Die Paddler begleiteten den Schwan vorsichtig, damit die Wehrleute ihn bei ihrem Eintreffen lokalisieren konnten. Das Tier war zwischenzeitlich hinter eine Steganlage geschwommen. Da die Feuerwehr dorthin mit ihrem Rettungsboot nicht kam, lieh sie sich ein Ruderboot, mit dem sie den Schwan wieder aufs offene Gewässer treiben konnte.

Die Wehrleute fingen ihn im zweiten Anlauf mit einem Kescher ein und befreiten ihn von der verknüllten Angelschnur. Weil sich der Vogel in einem guten Allgemeinzustand befand und er keinen Angelhaken verschluckt hatte, blieb ihm die stressige Fahrt in die nächste Tierklinik erspart und er wurde wieder in die Freiheit entlassen. Der Einsatz für die elf Otterstadter Kameraden war nach rund zwei Stunden beendet.

Nach Angaben von Michael Jaspers kommt es immer wieder vor, dass sich Schwäne, Gänse oder Enten in Angelschnur verfangen oder sie beim Fressen zusammen mit Wasserpflanzen teilweise verschlucken. Die Schnur sei extrem reißfest. Ohne Hilfe verheddern sich die Tiere darin immer mehr und können sich mit ihr gegebenenfalls strangulieren, oder sie können nach dem Verschlucken nicht mehr fressen. Dadurch verenden die Vögel qualvoll. Deswegen appelliert die Feuerwehr an alle Angler, dass sie Reste von Angelschnur nicht achtlos wegwerfen, sondern wieder mit nach Hause nehmen.