Die Feuerwehr hat am Freitagabend eine Familie aus Reifenberg aus ihrer Wohnung gerettet. Weil es in der Küche brannte, war der Weg aus dem Haus versperrt. Die Feuerwehren aus Reifenberg, Maßweiler, Rieschweiler-Mühlbach, Wallhalben und Thaleischweiler-Fröschen waren um 22 Uhr alarmiert worden. Vorsorglich wurde auch der Gelenkmast aus Zweibrücken angefordert, um die Menschen retten zu können. Die Feuerwehren Reifenberg und Maßweiler, die als erste am Brandort in der Zweibrücker Straße waren, retteten die Mutter und drei Kinder über Leitern aus dem ersten Stock. Danach löschten Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten den Brand in der Küche. „Das Feuer konnte rasch gelöscht werden“, teilte Wehrleiter Harald Borne mit. Die Geretteten wurden dem Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die verrauchte Wohnung wurde mit Hilfe eines Lüfters entraucht und dem Eigentümer übergeben. „Auch die Katze der Familie konnte danach unbeschadet aus der Brandwohnung in Sicherheit gebracht werden“, schreibt Wehrleiter Borne.

Sachschaden sei vor allem in der Küche entstanden, die derzeit nicht mehr genutzt werden kann. In den anderen Zimmern der Wohnung seien keine Schäden festgestellt worden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Im Einsatz waren sechs Löscheinheiten der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben mit 49 Feuerwehrleuten, der Gelenkmast aus Zweibrücken, zwei Rettungswagen und 1 Streife der Polizei Waldfischbach-Burgalben. Der Einsatz war um kurz vor Mitternacht beendet.