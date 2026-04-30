Ein Balkon hat in Ludwigshafen-Friesenheim gebrannt. Nach Angaben der Polizei griffen die Flammen auf eine Wohnung im ersten Obergeschoss über. Die Feuerwehr traf am Mittwoch, 29. April, gegen 23.56 Uhr in der Hagellochstraße ein, brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte ihn. Drei Bewohner verließen das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig. Einsatzkräfte retteten eine Katze aus der betroffenen Wohnung. Angrenzende Wohnungen und Räume wurden kontrolliert und teilweise entraucht. Drei Menschen wurden dem Rettungsdienst übergeben, eine Person kam in ein Krankenhaus. Die beschädigte Wohnung war nicht mehr bewohnbar. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. rhp