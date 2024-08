Die Ludwigshafener Feuerwehr hat am Dienstagmorgen einen Hund aus dem Hafenbecken nahe der Pegeluhr gerettet. Das Tier sei seinem Besitzer entlaufen und beim Versuch, es einzufangen, im Bereich des Kaiserwörthhafens ins Wasser gesprungen. Von dort sei es auf der Landspitze gegenüber der Hannelore-Kohl-Promenade im Bereich der Inselstraße an Land gegangen, wo ein erneuter Einfang-Versuch scheiterte. Der Hund sei wieder ins Wasser gesprungen und dieses Mal in Richtung der Liegeplätze für Containerschiffe beim Containerterminal geschwommen. Die um 9.10 Uhr gerufene Feuerwehr habe mittlerweile ihr Mehrzweckboot zu Wasser gelassen, von dem ein Rettungsschwimmer ins Wasser gegangen sei. Ihm sei es schließlich gelungen, den entkräfteten Hund im Wasser einzufangen und an Bord des Bootes zu bringen. Am Anleger der Pegeluhr sei der Hund seinem Besitzer übergeben worden.