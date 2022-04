Zwei Männer sind nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ensdorf (Kreis Saarlouis) in der Nacht zu Montag mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer war gegen 2.25 Uhr vermutlich in einem Kellerraum ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Mehrere Anwohner, die sich nicht mehr selbst in Sicherheit bringen konnten, wurden von der Feuerwehr mit der Drehleiter aus ihren Wohnungen gerettet. Da das Haus durch die starke Verqualmung und die Löscharbeiten zur Zeit nicht weiter bewohnbar ist, wurden die Anwohner in Notunterkünften untergebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.