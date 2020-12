Nach einem Feuer in einer Wohnung in Ludwigshafen-Mundenheim wurde ein Mann von Einsatzkräften gerettet und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Fünf andere Bewohner hätten sich selbst in Sicherheit bringen können, als die Wohnung in der dritten Etage des viergeschossigen Gebäudes in Brand stand.