(aktualisiert: 9.39 Uhr)

Eine unbeaufsichtigte brennende Kerze hat nach Angaben der Polizei am frühen Freitagmorgen kurz vor 3 Uhr in der Oberstraße in Ludwigshafen-Mundenheim einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus verursacht. Die Feuerwehr musste den 37-jährigen Wohnungsinhaber aus dem Gebäude retten. Er kam wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei rund 50.000 Euro. Es brannte in einer Wohnung im dritten Obergeschoss des vierstöckigen Hauses. Fünf Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen und wurden vor Ort zur Sicherheit vom Rettungsdienst untersucht. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, aber das Mehrfamilienhaus war stark verraucht und musste umfassend belüftet werden. Der Feuerwehr zufolge konnte der Brand aber auf eine Wohnung begrenzt werden, sodass die restlichen Bewohner noch in der Nacht zurück in ihre Wohnungen gehen konnten. Die Feuerwehr war mit 28 Kräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Außerdem waren Polizei, Notarzt, Rettungsdienste und Technische Werke vor Ort.