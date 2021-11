Dramatischer Feuerwehreinsatz am Montagabend auf dem Bahngelände an der Burgstraße: Dort war um 20.38 Uhr bei auch abends und nachts laufenden Bauarbeiten ein Arbeiter in eine Baugrube gestürzt, wie die Feuerwehr mitteilt. Der Mann hatte sich Verletzungen zugezogen, zu deren Schwere die Feuerwehr keine Auskunft geben konnte. Weil die Grube tief war, musste sie den Mann mittels Drehleiter und Schleifkorbtrage bergen, um ihn zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben zu können. 13 Feuerwehrleute mit vier Einsatzwagen, die Polizei und medizinische Kräfte waren erforderlich, um den heiklen Einsatz zu bewältigen.