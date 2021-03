In Laumersheim (Kreis Bad Dürkheim) haben in der Nacht auf Mittwoch um 3 Uhr zwei Autos gebrannt. Ein angrenzendes Mehrfamilienhaus wurde laut Polizei leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro. Die Brandursache sei noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Nummer 06321 854-0 zu melden.