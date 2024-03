Einen Zimmerbrand musste die Frankenthaler Feuerwehr am Samstagnachmittag in einem Wohnkomplex in der Hans-Holbein-Straße löschen. Gegen 14.05 Uhr sei gemeldet worden, dass aus dem Wohnhaus Rauch austrete, teilte die Feuerwehr mit. Bei Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeugs sei noch nicht klar gewesen, ob der Rauch aus einer Wohnung oder dem Dach des Gebäudes komme. Erst ein Trupp, der unter schwerem Atemschutz in das Gebäude hineinging, konnte die Situation klären, berichten die Feuerwehrleute. Die Wehrleute fanden das Feuer in einem Zimmer und löschte es.

Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Der Rauch wurde mit Lüftern aus dem Gebäude geblasen. Zwei Zimmer seien durch den Brand derzeit nicht bewohnbar, die Bewohner seien woanders untergebracht worden.

Zur Brandursache und Schadenshöhe ermittelt die Polizei.