Ein Feuer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag knapp einen Hektar Waldfläche verbrannt. Gegen 23.55 Uhr bemerkten Angestellte der Jugendstrafanstalt im Industriegebiet in Schifferstadt Rauch im angrenzenden Wald und verständigten die Feuerwehr. Durch die Einsatzkräfte konnte das Feuer dann im Waldgebiet zwischen Dudenhöfer Weiher und Jugendstrafanstalt festgestellt werden. Dabei brannte eine Fläche von knapp einem Hektar. Um für die Löscharbeiten ausreichend Wasser zur Einsatzstelle zu transportieren, unterstützten die Feuerwehren aus Speyer und Limburgerhof die Schifferstadter Feuerwehr mit weiteren Tanklöschfahrzeugen. Insgesamt wurden so mehr als 50.000 Liter Wasser in den Wald gefahren. Die Löscharbeiten waren gegen 5.30 Uhr beendet, teilt Jörg Strubel, Pressesprecher der Schifferstadter Feuerwehr, mit. Die Brandursache ist noch unklar. „Die Ursache kann aufgrund der Witterung nicht eingegrenzt werden“, sagt ein Sprecher der Polizei Schifferstadt auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Anhaltspunkte für Brandstiftung gebe es nach ersten Erkenntnissen nicht. Insgesamt befanden sich 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz.