Die Feuerwehr Ludwigshafen hat am frühen Mittwochmorgen einen Kellerbrand in einem Haus in der Ebernburgstraße im Stadtteil Mundenheim gelöscht. Die Bewohner hatten sich beim Eintreffen der Wehr laut einer Pressemitteilung bereits selbst in Sicherheit gebracht. Sie kamen bei Nachbarn unter. Ihr Haus ist vorerst unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.