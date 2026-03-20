Die Feuerwehr hat am Freitagmorgen einen Brand auf einem Balkon in Schifferstadt gelöscht. Wie die Wehrleuchte mitteilen, muss das Feuer an einem Mehrfamilienhaus in der Klappengasse gegen 10 Uhr ausgebrochen sein. Das rechtzeitige Eingreifen der Feuerwehr habe verhindert, dass die Flammen auf das Innere der Wohnung und auf weitere Wohnungen des Hauses übergriffen, heißt es in der Mitteilung. Das Wohnhaus habe während der Löscharbeiten komplett geräumt werden müssen.

Den Sachschaden, den das Feuer anrichtete, beziffert die Feuerwehr auf rund 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Ludwigshafen ermittelt zur Ursache des Brandes.