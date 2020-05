In einem Feld am Musikantenbuckel musste die Freinsheimer Feuerwehr am Montagnachmittag ein unbeaufsichtigtes Feuer löschen. Das haben Polizei und Feuerwehr mitgeteilt. Der Brand wurde gegen 16.20 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr, die zeitgleich mit einer Streifenbesatzung der Dürkheimer Polizei eintraf, konnte das kleine Feuer schnell löschen. Die Polizei vermutet, dass sich die bereits verbrannten Holzreste der Feuerstelle von selbst erneut entzündet hatten. Laut Feuerwehr bestand die Gefahr, dass sich der Brand ausbreitet. Ein Schaden ist nicht entstanden. Der oder die Verursacher sind nicht bekannt. Laut Feuerwehrsprecher Bodo Wenngatz konnte die Mannschaft, die mit einem Tanklöschfahrzeug ausgerückt war, den Einsatz um 17 Uhr beenden.