In einem Mehrfamilienhaus in der Mahlastraße in Frankenthal hat es am Mittwochabend gebrannt. Mehrere Bewohner mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr löschte den Kleinbrand im Treppenhaus des zweiten Obergeschosses. Verletzt wurde niemand. Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind laut Feuerwehr noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.