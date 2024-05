Zu einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb ist die Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt in der Nacht von Freitag auf Samstag gerufen worden. Die Wehr war nach eigenen Angaben gegen 4 Uhr am Morgen durch eine automatische Brandmeldeanlage alarmiert worden. Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte eine in Brand stehende Müllpresse in einer Lagerhalle vor. Die verrauchte Halle war bereits selbstständig von den Mitarbeitern geräumt worden. In Absprache mit dem Verantwortlichen des Betriebs wurde der Brand in der Müllpresse gelöscht. Danach wurden die Presse vollständig ausgeräumt und die Brandreste ins Freie gebracht. Die Nachlöscharbeiten an der Anlage selbst gestalteten sich laut Feuerwehr schwierig und zogen sich bis 9.30 Uhr am Samstag hin. Verletzt wurde nach Angaben der Wehr niemand. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Feuerwehr Schifferstadt war mit 40 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort.