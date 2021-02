Ein brennender Wagen hat für einen Feuerwehreinsatz in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Siebenpfeifferstraße geführt. Die Freiwillige Feuerwehr ist nach eigenen Angaben gegen 3.15 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen hatte das Feuer bereits eine Glastür eines zweistöckigen Doppelhauses zum Bersten gebracht. Die Wehr hatte den Brand schnell gelöscht und verhinderte so ein Übergreifen auf das Wohnhaus. Laut Feuerwehr sei das Gebäude lediglich verraucht gewesen. Die beiden Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Ein Wellensittich wurde von der Feuerwehr gerettet.

Sechs Stunden später löschte die Feuerwehr nach eigenen Angaben unter schwerem Atemschutz einen Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in der Ganghoferstraße. In dem Gebäude, das gerade saniert wird, befand sich niemand. Per Hochdrucklüfter ist der Rauch aus dem Haus geblasen worden. Bei beiden Bränden waren jeweils über 20 Wehrleute, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Die Ermittlungen zu Brandursache und Schadenshöhe laufen in beiden Fällen.