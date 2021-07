Die Technische Einsatzleitung Kusel der Feuerwehr ist auf dem Weg in das Hochwasser-Katastrophengebiet in der Eifel. Auch die auf Medienarbeit spezialisierte Puma-Einheit aus Kaiserslautern fährt Richtung Trier-Saarburg und Bitburg-Prüm. Ebenso Einheiten aus dem Donnersbergkreis. „Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat uns am Donnerstagmorgen alarmiert“, berichtet Stefan Reichhart, stellvetretender Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Oberes Glantal.

200 Wehrleute im Einsatz

Rund 200 Feuerwehrleute aus der ganzen Westpfalz – Stadt und Landkreis Kaiserslautern, Donnersbergkreis und Kreis Kusel – sind bereits vor Ort. Sie sind in den Landkreises Ahrweiler, Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg, Vulkaneifel und Bernkastel-Wittlich im Einsatz, sagte Thomas Höhne, Leiter der Feuerwehr Kaiserslautern. Vor Ort werden die Einheiten nach Bedarf ihren Einsatzorten zugeteilt.

Unter anderem evakuierten die Kräfte 50 Menschen aus einem Alten- und Pflegeheim in Kordel bei Trier.

THW Kaiserslautern bereitet Einsatz vor

Das Technische Hilfswerk (THW) Kaiserslautern ist nach eigenen Angaben dabei, sich für den Einsatz im Norden des Landes vorzubereiten.