[Aktualisiert 9.30 Uhr]Die Technische Einsatzleitung Kusel der Feuerwehr ist auf dem Weg in das Hochwasser-Katastrophengebiet in der Eifel. Auch die auf Medienarbeit spezialisierte Puma-Einheit aus Kaiserslautern fährt Richtung Trier-Saarburg und Bitburg-Prüm. Ebenso Einheiten aus dem Donnersbergkreis. „Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat uns am Donnerstagmorgen alarmiert“, berichtet Stefan Reichhart, stellvetretender Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Oberes Glantal.

240 Wehrleute im Einsatz

Rund 240 Feuerwehrleute aus der ganzen Westpfalz – Stadt und Landkreis Kaiserslautern, Donnersbergkreis und Kreis Kusel – sind bereits vor Ort. Sie sind in den Landkreises Ahrweiler, Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg, Vulkaneifel und Bernkastel-Wittlich im Einsatz, sagte Thomas Höhne, Leiter der Feuerwehr Kaiserslautern. Vor Ort werden die Einheiten nach Bedarf ihren Einsatzorten zugeteilt.

Unter anderem evakuierten die Kräfte 50 Menschen aus einem Alten- und Pflegeheim in Kordel bei Trier. Die Taucherstaffel aus Kaiserslautern unterstützt mit Booten bei der Menschenrettung.

THW Kaiserslautern bereitet Einsatz vor

Das Technische Hilfswerk (THW) Kaiserslautern ist nach eigenen Angaben dabei, sich für den Einsatz im Norden des Landes vorzubereiten.