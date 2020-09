Die Feuerwehrfahrzeuge in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg tragen Trauerflor: Der 21-Jährige, der am Sonntag nach einem Motorradunfall zwischen Schallodenbach und Niederkirchen noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlag, war Feuerwehrmann. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, seien die Ermittlungen zum Unfall inzwischen abgeschlossen, bei dem der 21-Jährige mit dem Motorrad von der Fahrbahn abkam, gegen die Schutzplanke prallte und stürzte. Der junge Mann ist laut Polizei vermutlich zu schnell auf dem Motorrad unterwegs gewesen. „Es gibt keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung“, berichtet Bernhard Christian Erfort, der Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz. Zu dem Unfall am Sonntagnachmittag wurde auch die eigene Einheit des 21-Jährigen gerufen. Weiterlesen