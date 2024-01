[Aktualisiert 9.25 Uhr] In der Nacht zum Sonntag hat die Feuerwehr bei einem Einsatz in Mannheim-Neckarau eine Leiche gefunden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Feuerwehr um 2.15 Uhr alarmiert, nachdem Anwohner einen Brand in einer Doppelhaushälfte am Neckarauer Waldweg gemeldet hatten. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern konnte, konnte der 91-jährige alleinige Bewohner des Hauses nur noch tot geborgen werden. Andere Personen waren nicht in Gefahr.

Der Schaden, der durch das Feuer entstanden ist, wird laut Polizei auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Kriminaldirektion Heidelberg ermittelt.