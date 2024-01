In Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwochvormittag bei einem Hausbrand eine Leiche gefunden worden. Die Feuerwehr entdeckte bei den Löscharbeiten in der Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses eine leblose Person. Dabei handle es sich um die 72-jährige Bewohnerin der Wohnung. Die Brandursache sei noch unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.